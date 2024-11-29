Похолодание до -17 градусов придет в Свердловскую область

Жителей Свердловской области предупредили о грядущем похолодании, столбили термометров опустятся до отметки -17 градусов. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на telegram-канал Уральского гидрометцентра.

На выходных в регионе будет облачная и ветреная погода. В зависимости от района ночная температура будет колебаться от -7 до — 17 градусов.

Днем на юге региона возможно до 0 градусов.