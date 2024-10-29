Подозреваемого в поджоге мужчины, который спал на улице, задержали в Тверской области

В Тверской области задержали мужчину, которого подозревают в поджоге бездомного, который спал на улице. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Накануне в одном из дворов на Лиговском проспекте пьяный мужчина бросил возле спящего бездомного горящую обертку от колбасы. Огонь быстро перекинулся на одежду лежащего человека, он получил множественные ожоги и погиб.

На следующий день в Тверской области задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.