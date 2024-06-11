Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась на базу во Владивосток

На базу во Владивосток прибыла подлодка «Петропавловск-Камчатский», она выполняла боевые задачи в Японском море. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

В торжественной церемонии встречи подлодки принимал участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина. Он подчеркнул, что подлодка «Петропавловск-Камчатский» — одна из самых бесшумных в мире. Кроме того, она может поражать цели как под водой, так и над ней. Лиина добавил, что экипаж сумел справиться со всеми поставленными задачами.

Отметим, что подводников на берегу встречали с жареным поросенком. Это традиция, которой уже больше 80 лет.

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