46% участников опроса просыпаются после первого звонка будильника. Еще 27% обходятся без него, сообщает kp.ru .

Каждому четвертому респонденту нужны несколько будильников. Некоторые откладывают сигнал на пять минут несколько раз подряд. По словам участников опроса, особенно трудно вставать осенью и зимой, когда утром темно и холодно.

Те, кто встает с первого звонка, используют разные способы пробуждения: мягкую музыку на умной колонке, будильник по фазам сна с постепенно нарастающей мелодией или вибрацию часов. Одну из участниц по утрам будит кот.

Респонденты, которым будильник не нужен, объясняют это привычкой организма просыпаться в одно время. Другие никуда не торопятся по утрам и могут спать сколько хотят. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

В опросе участвовали 2,2 тысячи подписчиков сайта KP.RU во ВКонтакте, Одноклассниках, Telegram и MAX.