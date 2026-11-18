На свалке в Калифорнии произошел выброс газа и отходов на высоту 150 метров

Масштабный выброс газа, пыли и разлагающихся отходов произошел на полигоне Чикита-Каньон в округе Лос-Анджелес. Столб выброшенных веществ поднялся примерно на 150 метров после того, как буровая установка вскрыла подземное скопление газа, сообщил телеканал NBC News .

Специалисты бурили вентиляционную скважину глубиной около 46 метров. Работы проводили по предписанию Агентства по охране окружающей среды США.

На полигоне с 2022 года фиксируют аномальный нагрев подземных слоев, поэтому требовалось обеспечить отвод газов и снизить температуру.

Во время бурения произошел прорыв метана, образовавшегося при разложении мусора. Под давлением наружу вырвались газ, черная пыль и частицы отходов.

Для ликвидации последствий привлекли подразделения химической защиты. К 23:00 понедельника специалистам удалось перекрыть скважину и остановить основной выброс.

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