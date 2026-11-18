Мусорный гейзер высотой с 50-этажный дом забил в Калифорнии
На свалке в Калифорнии произошел выброс газа и отходов на высоту 150 метров
Масштабный выброс газа, пыли и разлагающихся отходов произошел на полигоне Чикита-Каньон в округе Лос-Анджелес. Столб выброшенных веществ поднялся примерно на 150 метров после того, как буровая установка вскрыла подземное скопление газа, сообщил телеканал NBC News.
Специалисты бурили вентиляционную скважину глубиной около 46 метров. Работы проводили по предписанию Агентства по охране окружающей среды США.
На полигоне с 2022 года фиксируют аномальный нагрев подземных слоев, поэтому требовалось обеспечить отвод газов и снизить температуру.
Во время бурения произошел прорыв метана, образовавшегося при разложении мусора. Под давлением наружу вырвались газ, черная пыль и частицы отходов.
Для ликвидации последствий привлекли подразделения химической защиты. К 23:00 понедельника специалистам удалось перекрыть скважину и остановить основной выброс.
Ранее в Хабаровске после прорыва трубы забил фонтан воды.