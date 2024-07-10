Пирамиду отреставрируют в Екатерининском парке в Царском селе

Реставрация Пирамиды на берегу Лебяжьего пруда между Мраморным мостом и Турецкой баней стартовала в музее-заповеднике «Царское Село» в Екатерининском парке. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу государственного музея.

Работы займут семь месяцев. За это время планируется также воссоздать надгробные плиты похороненных рядом с Пирамидой собак императрицы по кличкам Сир Том-Андерсен, Земира и Дюшес.

Отмечается, что архитектурное сооружение XVIII века утратило три колонны и пьедестал во время Великой Отечественной войны.

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