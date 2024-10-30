«Петербургский дневник»: 8,7 млн билетов оформили в «РЖД Пассажирам» за девять месяцев

Мобильные приложения и терминалы самообслуживания для покупки билетов на пригородные поезда стали пользоваться популярностью у россиян. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
За девять месяцев 2024 года были куплены 61,3 миллиона билетов. Из них 30,1 миллиона оформили через указанные сервисы. Оставшиеся — в кассах и во время поездок. Количество билетов, купленных через мобильные приложения, увеличилось почти в полтора раза по сравнению с 2023 годом.
Наиболее востребованной платформой стала «РЖД Пассажирам», где граждане приобрели 8,7 миллиона билетов. В тех же целях использовались приложения «Пригород», «GorodPay» и «Яндекс.Электрички».
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