Педагог Лукьянова: репелленты уберегут детей от травм и укусов насекомых

Летом перед прогулкой стоит воспользоваться репеллентами. Они уберегут детей от травм и укусов насекомых, сообщила профессор Государственного университета просвещения, педагог Инна Лукьянова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также не стоит забывать надевать головной убор, особенно важно прикрывать голову воздухопроницаемой тканью малышам. Во время прогулок детям следует часто давать пить небольшими глотками чистую воду.

Кроме того, родителям необходимо предупредить ребенка не есть и не брать в рот никаких ягод, грибов и трав, отметила Лукьянова.

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