Памятник актеру Кириллу Лаврову установят в Петербурге в 2025 году

Власти Санкт-Петербурга планируют установить в городе памятник актеру Кириллу Лаврову в следующем году — к столетию со дня рождения народного артиста СССР. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Монумент предложили разместить на территории перед малой сценой БДТ на Каменном острове. Согласовывать место будут совместно с КГИОП, сообщил сайт Gazeta.SPb.

Отмечается, что Кирилл Лавров родился 15 сентября 1925 года в Ленинграде. Он сыграл в кинолентах «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь», «Мастер и Маргарита» и других.

«Очень искренний». Убитого в Таиланде россиянина запомнили как «светлейшего человека»

Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency

ЛГБТ-поголовье. Инициатива западных активистов может обернуться против них

Pacific Press/ZUMAPRESS.com

Почему мигрантам можно нарушать закон?

Стратегию семейной политики обсудили на Демографическом форуме в Самаре

«Шаг» над пропастью. Последние дни Украины стали еще ближе

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте