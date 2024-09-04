Памятник актеру Кириллу Лаврову установят в Петербурге в 2025 году

Власти Санкт-Петербурга планируют установить в городе памятник актеру Кириллу Лаврову в следующем году — к столетию со дня рождения народного артиста СССР. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Монумент предложили разместить на территории перед малой сценой БДТ на Каменном острове. Согласовывать место будут совместно с КГИОП, сообщил сайт Gazeta.SPb.

Отмечается, что Кирилл Лавров родился 15 сентября 1925 года в Ленинграде. Он сыграл в кинолентах «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь», «Мастер и Маргарита» и других.