Осадки в виде града обрушились на Санкт-Петербург

Жители Санкт-Петербурга столкнулись с ухудшением погодных условий. На город обрушились осадки в виде града. Об этом сообщила Gazeta.SPb .

Ледяные шарики были замечены в различных частях города, например в центре и на Малой Посадской улице в Петроградском районе. Кроме того, град зафиксировали и в Купчино. Соответствующими фотографиями местные жители активно делились в социальных сетях.

Кроме того, Северную столицу накрыл мощный ветер. Порывы достигали 18 метров в секунду. Результатом такой погоды стало повышение уровня воды в реке Неве.