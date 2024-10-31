Осадки в виде града обрушились на Санкт-Петербург

Жители Санкт-Петербурга столкнулись с ухудшением погодных условий. На город обрушились осадки в виде града. Об этом сообщила Gazeta.SPb.
Ледяные шарики были замечены в различных частях города, например в центре и на Малой Посадской улице в Петроградском районе. Кроме того, град зафиксировали и в Купчино. Соответствующими фотографиями местные жители активно делились в социальных сетях.
Кроме того, Северную столицу накрыл мощный ветер. Порывы достигали 18 метров в секунду. Результатом такой погоды стало повышение уровня воды в реке Неве.
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