Опрос ПИК: 35% россиян предпочитают покупать квартиры со свободной планировкой

При выборе жилья покупатели ориентируются на несколько важных критериев. Среди них — свободная планировка и развитая инфраструктура рядом с домом. Об этом сообщает сайт «Известия» со ссылкой на исследования девелопера ПИК.
По данным опроса, 30% россиян отдают предпочтение квартирам с четким зонированием помещений. Столько же хотели бы иметь кладовую, 32% выбирают жилье с отдельными детскими комнатами для каждого ребенка. Для 27% существенное преимущество — наличие гардеробной.
Еще 37% придают значение рабочему кабинету. В этой зоне больше всего нуждаются респонденты в возрасте 26–35 лет. Еще 16% ответили, что для них важна близость дома к станциям метро и остановкам.
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