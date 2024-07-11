Опрос kp.ru: 37% россиян читают состав продуктов перед покупкой

Более 37% россиян признались, что в магазинах всегда читают состав продуктов, которые собрались покупать. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Еще 40% соотечественников подчеркнули, что читают состав только тех товаров, которые покупают впервые или в качестве которых сомневаются.

Около 23% опрошенных никогда не смотрят на информацию о продукте на упаковке. Одни просто не могут разглядеть мелкие надписи, другие же не хотят тратить на это свое время.