Опрос kp.ru: 37% россиян читают состав продуктов перед покупкой

Более 37% россиян признались, что в магазинах всегда читают состав продуктов, которые собрались покупать. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Еще 40% соотечественников подчеркнули, что читают состав только тех товаров, которые покупают впервые или в качестве которых сомневаются.

Около 23% опрошенных никогда не смотрят на информацию о продукте на упаковке. Одни просто не могут разглядеть мелкие надписи, другие же не хотят тратить на это свое время.

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