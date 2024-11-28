Опрос «Авито»: россияне в среднем тратят 13 тысяч рублей на подготовку автомобиля к зиме
Порядка 13 тысяч рублей уходит у россиян на подготовку автомобиля к зимнему сезону. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков «Авито».
По данным опроса, 58% женщин заранее меняют летнюю резину на зимнюю до наступления холодов. Среди мужчин таким подходом отличаются 54%.
Большинство автолюбителей — 60% — заправляют зимой специальную незамерзайку, еще 33% проверяют работу аккумулятора, 32% проводят замену моторного масла, 28% уделяют внимание исправности тормозной системы и 26% проверяют отопительную систему.
Половина водителей отмечают, что зимой реже моют машину, 13% опрошенных и вовсе перестают посещать автомойку в холодное время года.