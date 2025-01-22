Оппозиционная журналистка Асия Несоевая могла выдумывать свои статьи

Оппозиционную журналистку Асию Несоевую заподозрили в выдумывании данных для своих материалов. Об этом сообщил RT.

Журналисты отметили, что многие СМИ стали массово удалять ее статьи со своих сайтов. Например, издание «Холод»* удалило материал с заголовком «Мама, не звони командирам и не ищи их номера». То же произошло со статьей Несоевой в издании «Важные истории»**.

Медиа-холдинг Ксении Собчак «Осторожно, новости» также убрал материал журналистки. В Telegram-канале холдинга отметили, что на момент сотрудничества с ней было несколько оснований для доверия Несоевой.

Во время написания статьи она вела онлайн-трансляцию своих перемещений и присылала фотографии с отчетами. Кроме того, журналистку неоднократно номинировали на премию «Редколлегия».

*СМИ, признанные иностранным агентом по решению Министерства юстиции России.

**СМИ, признанные в России нежелательными организациями.