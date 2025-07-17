На Украине мобилизованный расстрелял сержантов

Насильно мобилизованный украинец расстрелял двух сержантов в учебном центре Черниговской области. Об этом сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Мобилизованный 16 июля 2025 года около 14:45 расстрелял сержантов в учебном центре вблизи поселка Гончаровское Черниговского района Черниговской области», — написал Дмитрук.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате.

Ранее близкие насильно мобилизованных украинцев уговаривали их сдаться в плен. Для этого они пересылали им российские патриотические песни и видео.