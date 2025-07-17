Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Средства ПВО ликвидировали два беспилотника ВСУ, пытавшихся атаковать Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Вечером 16 июля военные уничтожили 40 украинских БПЛА над тремя регионами. Больше всего дронов перехватили над Белгородской областью — 29. Над Брянском сбили девять беспилотников и еще два — в Липецкой области.
Накануне беспилотники ВСУ атаковали Воронеж. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили над городом 12 дронов. В результате ударов пострадали 27 человек, из них 14 находятся на лечении в больнице.
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