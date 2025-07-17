Zielinski & Rozen ответил на подозрения в поставках продукции ВСУ

Израильский парфюмерный бренд Zielinski & Rozen не имеет отношения к поставкам ВСУ своей продукции. Заявление опубликовали на официальном сайте компании.

Некоторые украинские СМИ сообщили, что Zielinski & Rozen поддерживает Вооруженные силы Украины и отправляет на фронт свою продукцию. В статьях показали фотографии, на которых якобы запечатлены товары известной компании.

«Продукция, представленная на этих фотографиях, не является продукцией нашей компании, а представляет собой некую форму контрафакта», — заявили представители бренда.

В Zielinski & Rozen добавили, что на протяжении нескольких лет борются с производителями контрафакта. По этому поводу компания подала более 350 исков. Распространяемая в СМИ ложная информация о бренде является следствием этого противостояния.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой призвал прокуратуру проверить Zielinski & Rozen на финансирование ВСУ. Он попросил дать правовую оценку деятельности компании.