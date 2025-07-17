Россиянин отменил свадьбу, оценив фото невесты до пластики

Mash: дагестанец бросил невесту, увидев ее снимки до филлеров и ринопластики

В Дагестане мужчина отменил свадьбу после того, как увидел фотографии своей невесты до косметических процедур и пластических операций. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, молодые люди познакомились на званом ужине, обменялись телефонными номерами, начали встречаться. Мужчина влюбился и сделал предложение.

Жениха смущало лишь то, что возлюбленная увлекалась улучшением внешности. Девушка сделала ринопластику, липофилинг ягодиц, вколола филлеры в губы и скулы.

«Жених захотел посмотреть, как было до, и в ужасе дал заднюю — мол, разочаровался в генах любимой, детей от этой версии не хочет и вообще ну его», — заявили авторы канала.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что невесты перед свадьбой чаще всего делают ринопластику, маммопластику, блефаропластику и липосакцию.