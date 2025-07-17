Украинская ведьма Тихая заявила о сотрудничестве с СБУ

Украинский таролог Мария Тихая, называющая себя ведьмой, рассказала, что Служба безопасности Украины обращается к ней за консультациями и следит за ее предсказаниями. Видео с ней опубликовал Telegram-канал «Время.ua» .

«СБУ ко мне часто обращается, СБУ меня смотрит. Меня вообще смотрят многие из политики нашей, потому что очень много предсказаний сбывается», — заявила она.

Тихая утверждает, что именно она предупредила о возможной атаке на кортеж украинского президента Владимира Зеленского во время его поездки на юг страны.

Авторы канала уточнили, что речь может идти о визите главы киевского режима и греческого премьера Кириакоса Мицотакиса в Одессу в марте 2024 года. Тогда недалеко от них прогремели взрывы. Позже выяснилось, что российские военные нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы, где велась подготовка к применению морских дронов ВСУ.

Тихая также отметила, что сотрудники СБУ часто называли ее «своей коллегой», при этом признавались, что до конца не понимают, как работают ее способности.

Это не первый случай, когда украинские ведьмы заявляли о себе. Весной 2022 года местные колдуньи планировали совместно с иностранными партнерами провести ритуал жертвоприношения в поддержку «шайки наркоманов и неонацистов» в Киеве.