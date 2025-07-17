Ветеринар раскрыл, почему коты ложатся на больное место

Коты и кошки ложатся на больное место, так как их привлекает тепло. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Многие люди действительно испытывают облегчение в психологическом плане — немножко отвлекаются, и им становятся лучше», — отметил он.

По его мнению, кошки будто забирают болезнь человека на себя. Нередко они страдают теми же недугами, что и хозяева. Ветеринар пояснил это явление и с научной точки зрения.

«Больное место у человека, где бы оно ни было, теплее, и кошка это ощущает», — резюмировал Шеляков.

Ранее ветеринар Александр Васильев рассказал о пользе мяты для кошек при переездах.