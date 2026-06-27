В Приморье арестовали одного из трех обвиняемых в похищении школьника

Одного из трех подростков, похитивших и бросивших связанным 11-летнего мальчика в Приморье, взяли под стражу. Об этом сообщил официальный телеграмм-канал СУ СКР по Приморскому краю.

Вопрос о мере для остальных подозреваемых пока рассматривают.

В городе Артеме в Приморье трое молодых людей, 18-летний и двое и 17-летних, 24 июня силой затащили школьника в автомобиль и перевезли в сарай. Нападение произошло возле дома по улице Ленина.

В хозпостройке ребенка связали скотчем и бросили одного. По информации ТАСС, его подвесили на крючок на стене. Мальчик смог самостоятельно освободиться и уйти.

Подозреваемых задержали, СК возбудил уголовное дело о похищении. Злоумышленники ранее уже привлекались к суду.