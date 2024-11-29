«Одноклассники»: нижнее белье и электроника попали в список неудачных покупок россиян на распродажах

Исследование социальной сети «Одноклассники» и финтех-компании «ЮMoney» показало, что 35% россиян следят за сезонными скидками. Верят в их реальность 47% опрошенных, сообщила «Газета.ru».
По данным аналитиков, 61% респондентов ищут акции на маркетплейсах, 23% — в торговых центрах. Еще 16% совершают покупки через соцсети.
Участники исследования также назвали самые неудачные товары, приобретенные в рамках распродаж. В список попали предметы нижнего белья, бытовая техника и электроника. Кроме того, некоторые остались недовольны одеждой и обувью известных брендов, которые купили только из-за акции, добавила «Свободная пресса».
Школьники Ногинска вошли в десятку лучших на областной олимпиаде по праву
«Сложный процесс». Песков — об обсуждении мирного договора России и Японии
РЭО: более 27 тонн отходов за два года отправили на переработку жители поселка в Ярославской области
Урок краеведения под классическую музыку провели в Электроуглях
Депутаты Богородского округа подарили жителям Ногинска новогоднюю елку
Пятнадцать катков откроются в Можайске в декабре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте