«Одноклассники»: нижнее белье и электроника попали в список неудачных покупок россиян на распродажах

Исследование социальной сети «Одноклассники» и финтех-компании «ЮMoney» показало, что 35% россиян следят за сезонными скидками. Верят в их реальность 47% опрошенных, сообщила « Газета.ru ».

По данным аналитиков, 61% респондентов ищут акции на маркетплейсах, 23% — в торговых центрах. Еще 16% совершают покупки через соцсети.

Участники исследования также назвали самые неудачные товары, приобретенные в рамках распродаж. В список попали предметы нижнего белья, бытовая техника и электроника. Кроме того, некоторые остались недовольны одеждой и обувью известных брендов, которые купили только из-за акции, добавила «Свободная пресса».