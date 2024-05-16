Одного из создателей «Диссернета» уволили из Института РАН | 360°

Общество 16 мая 2024, 14:03 Одного из создателей «Диссернета» уволили из Института РАН Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации РАН РИА «Новости»

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Одного из создателей сообщества «Диссернет» Михаила Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации РАН. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Тем временем с 7 мая я уже не сотрудник ИППИ — по статье 288 ТК», — указал Гельфанд.

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В беседе с РБК он заявил, что новая администрация института «систематически увольняет несогласных».

Статья 288 ТК подразумевает завершение бессрочного трудового договора с сотрудником, работающим по совместительству. При этом предполагает трудоустройство того, для кого это место работы является основным. В этой ситуации работодатель должен предупредить сотрудника об увольнении минимум за две недели.

Сообщество «Диссернет» занимается тем, что выявляет разные злоупотребления при защите диссертаций и присвоения ученых степеней в стране.