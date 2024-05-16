Одного из создателей «Диссернета» уволили из Института РАН | 360°

16 мая 2024, 14:03
Одного из создателей «Диссернета» уволили из Института РАН
Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации РАН
Одного из создателей сообщества «Диссернет» Михаила Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации РАН. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Тем временем с 7 мая я уже не сотрудник ИППИ — по статье 288 ТК», — указал Гельфанд.
Реклама
В беседе с РБК он заявил, что новая администрация института «систематически увольняет несогласных».
Статья 288 ТК подразумевает завершение бессрочного трудового договора с сотрудником, работающим по совместительству. При этом предполагает трудоустройство того, для кого это место работы является основным. В этой ситуации работодатель должен предупредить сотрудника об увольнении минимум за две недели.
Сообщество «Диссернет» занимается тем, что выявляет разные злоупотребления при защите диссертаций и присвоения ученых степеней в стране.
Ученые
Работа
Реклама
Реклама