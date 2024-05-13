Общественная Служба Новостей: на охоту стоит взять термобелье и съестные припасы | 360°

Общество 13 мая 2024, 18:41 Общественная Служба Новостей: на охоту стоит взять термобелье и съестные припасы

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Приближается сезон охоты, и, кроме специального билета и разрешения на оружие, не стоит забывать и об остальном необходимом снаряжении и припасах. Об этом написала Общественная Служба Новостей.

В частности, стоит подготовить правильную одежду. На охоту обязательно нужно взять термобелье, флисовую куртку и непромокаемый костюм. Также не стоит забывать о шапке и перчатках. Наконец, для похода в лес нужны удобные ботинки.

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Кроме того, в рюкзак следует положить фонарь, нож, аптечку, средства связи и запасные аккумуляторы. Не помешает и провизия, предпочтения лучше отдавать сухим пайкам и консервам.

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