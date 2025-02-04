Невролог Батышева: погруженность в цифровую среду формирует у детей «клиповое мышление»

Современные школьники страдают от информационных перегрузок, что негативно сказывается на их мышлении. Об этом заявила директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева в интервью сайту kp.ru.
Специалист отметила, что погруженность в цифровую среду приводит к тому, что дети начинают мыслить по принципу «копировать-вставить». Из-за этого они утрачивают способность к воображению и долгосрочному запоминанию информации.
Батышева добавила, что у школьников возникают проблемы со сном, тревожностью и принятием решений. Такое «клиповое мышление» делает подростков уязвимыми перед манипуляциями со стороны преступников, предупредила врач.
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