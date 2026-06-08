Андрей Воробьев: 246 дорог капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году
В Подмосковье летом активно приводят в порядок дорожную сеть, в том числе проводят ямочный и капитальный ремонт, а также благоустраивают дворовые территории. О приоритетах дорожных работ и новых подходах к контролю качества рассказал на ВКС губернатор Андрей Воробьев.
Ремонт дорог и приоритеты сезона
Глава региона подчеркнул, что летние месяцы традиционно становятся периодом высокой нагрузки на дорожные службы, когда важно одновременно вести капитальный ремонт, устранять ямы и приводить в порядок дворовые пространства.
Мы решили, что модернизация должна быть комплексной, то есть не только дорожного покрытия проезжей части, но также — тротуара, остановочных павильонов и других элементов.
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья
Отдельно губернатор отметил важность качества проведения работ во дворах.
Масштабные объемы ремонта
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что в текущем году в регионе планируют отремонтировать более 1,5 тысячи дорожных объектов общей протяженностью около 1,3 тысячи километров. Текущий ремонт коснется 1296 дорог, капитальный ремонт — 246 дорог. Кроме того, обновят 20 мостов.
На региональной сети уже завершили работы на 23 участках дорог. Наибольшие объемы ремонта приходятся на Коломну, Волоколамск, Луховицы и Егорьевск.
В муниципалитетах за полтора месяца выполнили более трети запланированных работ, завершено уже 349 объектов. По словам министра, темпы реализации программы позволяют говорить об опережении графика: завершить основной ремонт планируют до 1 августа, а капитальные работы — до 1 сентября.
В этом году мы впервые по запросу жителей выполним комплексный ремонт центральных улиц, таких участков 26. Заменят автопавильоны, сформируют заездные карманы, проведут ремонт тротуаров и замену знаков.
Марат Сибатулин
министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Новый подход к ямочному ремонту и цифровой контроль
В регионе пересмотрели подход к устранению дефектов дорожного покрытия, сократив сроки сохранения открытых участков после фрезеровки асфальта до 10 дней.Также активно реализуют работы по обращениям граждан: в план включили 36 дорог общей протяженностью 30 километров, из которых 11 уже отремонтировали.
Особое внимание уделяют ямочному ремонту. В прошлом году темпы таких работ увеличили почти вдвое благодаря раннему старту сезона, усилению контроля и модернизации подходов к организации процессов.
В систему внедрили рейтинги подрядчиков и муниципалитетов, усилили контроль за исполнением контрактов, а также повысили стабильность кадрового состава дорожных служб.
Цифровизация и ИИ в дорожном мониторинге
С этого года в регионе внедрили единый стандарт ямочного ремонта и усилили цифровой контроль за состоянием дорог, включая использование камер и технологий искусственного интеллекта.
С марта система ИИ-мониторинга перешла в промышленную эксплуатацию.
Теперь процесс полностью автоматизирован. Достаточно установить камеру в телефон и осуществить выезд на дорогу. Камера автоматически выявляет все недостатки, передает их на сервер и загружает в систему СКПДИ и создает карточку дефекта.
Марат Сибатулин
министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Благодаря внедрению технологий количество людей, занятых инспекцией дорог, сократилось с 84 до 10 специалистов и 10 водителей. Освободившихся сотрудников перераспределили на другие направления, включая ремонт дорог и обеспечение безопасности движения.