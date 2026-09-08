Эти песни заставят сильнее давить на газ. Какую музыку не стоит слушать за рулем?
Музыка помогает скоротать время во время длительного путешествия за рулем, но некоторые композиции автомобилистам лучше не включать. Быстрый ритм способен влиять на поведение водителя, отвлекая его внимание от происходящего на дороге и подталкивая к опасным маневрам. Какие песни представляют опасность за рулем и действительно ли все зависит от темпа музыки, узнал 360.ru.
Аварии под музыку
Хит британского исполнителя Эда Ширана Shape of You возглавил рейтинг самых потенциально опасных песен для водителей. К такому выводу пришли аналитики американской юридической фирмы Trujillo Gonzalez Law Firm, чей аварийный хит-парад привело издание The Vice.
В августе этого года специалисты компании изучили 30 самых популярных плейлистов стримингового сервиса Spotify, которые платформа представила как лучшие сборники для дальних поездок на машинах. После изучения они составили хит-парад из 50 композиций, которые встречались чаще остальных, а затем сравнили их по количеству ударов в минуту.
Популярная песня Ширана находилась в 24 из 30 изученных плейлистов, а ее темп авторы оценили в 192 удара в минуту. На втором месте оказалась Wonderwall британской группы Oasis с показателем 173 удара. Третью строчку занял трек Stay рэпера The Kid LAROI и певца Джастина Бибера — 169 ударов. В пятерку также вошли Rebel Yell Билли Айдола — 166 и One Way or Another группы Blondie — 162 удара.
При составлении рейтинга аналитики исходили из результатов работ ученых, изучавших влияние музыки на поведение водителей.
Одно из первых подобных исследований опубликовал преподаватель израильского Университета имени Бен-Гуриона Уоррен Бродски.
Он изучал поведение автомобилистов на компьютерном симуляторе и обнаружил, что чем быстрее играет музыка, тем сильнее участники эксперимента давили на педаль газа и совершали все более опасные маневры: проезжали на красный свет, выезжали на встречную полосу и устраивали столкновения.
К похожим выводам пришли авторы исследования, опубликованного в научном журнале Ergonomics в 2022 году. В эксперименте на автомобильном симуляторе приняли участие 46 человек. Быстрая музыка сильнее возбуждала водителей, а при одном из заданий для проверки реакции на работу светофора подопытные перешли на рискованную езду.
Как быстрая музыка влияет на водителей?
Быстрая и ритмичная музыка действительно способна влиять на состояние человека за рулем, усиливая его тревожность. Об этом в беседе с 360.ru заявила врач-невролог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники доктора Аникиной Марина Аникина.
Она пояснила, что при прослушивании песен с жестким ритмом у водителя может увеличиться уровень кортизола — гормона, вызывающего тревогу.
«И достаточно быстро расходуется норадреналин, который необходим для поддержания внимания в потоке машин при вождении», — заявила Аникина.
Невролог добавила, что вслед за первоначальным возбуждением и приподнятым настроением от приятной слуху музыки у человека наступает фаза, когда способность концентрироваться резко снижается.
«Может возникать ситуация, когда происходит очень быстрое отвлечение или буквально выпадение из фокуса внимания. Это может приводить к аварии, к тому, что водитель не заметит переходящего пешехода или не отреагирует на сигнал светофора», — предупредила собеседница 360.ru.
При этом она отметила, что слишком медленную музыку в машине включать тоже не стоит. Особенно если водитель сел за руль уже уставшим.
«Спокойная музыка может усыплять, расслаблять. Особенно если человек, условно, держится из последних сил, то есть очень утомлен. Спокойная музыка также не очень хорошо действует», — отметила врач.
Оптимальным вариантом для поездки Аникина назвала композиции среднего темпа. По ее мнению, лучше выбирать песни с хорошо различимым текстом, смысл которого понятен слушателю.
«Это лучше для вождения, нежели песни на непонятном иностранном языке», — объяснила невролог.
Инструментальная музыка, по словам специалиста, также способна действовать на водителя по-разному — как расслаблять его, так и чрезмерно усиливать эмоции. Значение имеет и громкость.
«Просто музыка без слов тоже может влиять как усыпляюще, так и избыточно форсируя эмоции. Влияет больше ритм: медленный ритм, высокий ритм», — заключила врач.
На водителя влияет не только ритм
Сам по себе музыкальный жанр или высокий темп не позволяют определить, насколько сильно композиция отвлечет конкретного водителя от управления машиной. Таким мнением с 360.ru поделился продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
Он пояснил, что сильнее всего на человека влияют песни которые пробуждают в нем эмоциональный отклик.
«Это могут быть любимые композиции — романтические, мелодичные или, наоборот, темповые. Все это так или иначе вовлекает и отвлекает внимание», — заявил Рудченко.
По словам продюсера, такую реакцию провоцируют песни, которые водитель хорошо знает и уже не воспринимает как фон, а эмоционально включается в них и начинает подпевать артистам.
«Подпевая, человек уходит в определенный транс. Это не конкретные композиции, а песни, которые он с удовольствием слушает в обычной жизни. Например, те, что он слушал в юности и которые уносят его в ту беззаботную пору, или песни, вызывающие какие-то приятные воспоминания», — подчеркнул Рудченко.
Продюсер добавил, что при этом реакция на одну и ту же композицию у разных слушателей может существенно отличаться. И все же опасность для водителей эксперт увидел именно в энергичной музыке.
«Более агрессивные ритмы и жанры, конечно, сильнее заставляют автомобилистов рисковать, подстегивают к обгонам и тому подобному», — отметил он.
По мнению Рудченко, составить универсальный хит-парад из российских песен, наиболее опасных для автомобилистов, невозможно. В огромном разнообразии отечественной музыки у каждого слушателя найдется сразу несколько очень личных композиций, каждая из которых влияет на него по-своему.