Молодежный центр Русского географического общества открылся в Хакасии

В Хакасии торжественно открыли молодежный центр Русского географического общества. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на спикера Верховного совета республики Сергей Сокол.

Он рассказал, что центр станет плтформой для тех ребят, которые не побоятся попробовать свои силы в реализации самых смелы идей и амбиций.

В частности, представители молодежи смогут активно участовавать в проектах Русского географического общества и даже стать соавторами ряда из них. Соколо призвал молодых людей не бояться идти к своей цели и помнить, что на любой дороге порой бываю кочки.