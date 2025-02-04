Важный элемент гардероба в холодный сезон — шапка. Советы по выбору изделия дал сайт «Мойка78».
Так, шапки из натуральной шерсти считаются лучшим выбором для защиты при низких температурах. Они эффективно предотвращают попадание холодного воздуха внутрь, но требуют особого ухода и стоят дороже других вариантов.
Оптимальным решением может стать шапка из смеси шерсти с акрилом или полиэстером в пропорции 50 на 50. Флисовые изделия, особенно содержащие натуральные волокна, также хорошо сохраняют тепло. Однако кожа в таких головных уборах может дышать хуже, что делает их менее удобными для повседневной носки.
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