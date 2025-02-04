Так, шапки из натуральной шерсти считаются лучшим выбором для защиты при низких температурах. Они эффективно предотвращают попадание холодного воздуха внутрь, но требуют особого ухода и стоят дороже других вариантов.

Оптимальным решением может стать шапка из смеси шерсти с акрилом или полиэстером в пропорции 50 на 50. Флисовые изделия, особенно содержащие натуральные волокна, также хорошо сохраняют тепло. Однако кожа в таких головных уборах может дышать хуже, что делает их менее удобными для повседневной носки.