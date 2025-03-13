Мировые звезды музыки выступят на летнем музыкальном фестивале в «Зарядье»

Третий Московский летний музыкальный фестиваль в зале «Зарядье», в программе которого произведения Модеста Мусоргского, Джузеппе Верди, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, состоится в российской столице с 2 июня по 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

В течение месяца в «Зарядье» выступят свыше 60 российских и зарубежных коллективов, включая хореографические группы, хоры и оркестры. Для туристов и горожан подготовили масштабные оперные постановки.

Участниками фестиваля станут пианист Денис Мацуев, дирижер Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков и другие звезды мировой величины. Одной из основных тем мероприятия станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Также 21 июня состоится концерт «Память сердца» Государственного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. На нем прозвучат аранжировки песен советских композиторов о войне, ставших символами эпохи.