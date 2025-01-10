«Мир квартир»: цены на московские новостройки выросли на 12,3% в 2024 году

В 2024 году рынок недвижимости в России столкнулся с трудностями. На фоне повышения ипотечных ставок и завершения популярной программы льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых многие покупатели надеялись на снижение цен на жилье, однако реальность оказалась иной. О том, как изменились цены на квартиры, написал сайт kp.ru .

По данным аналитиков портала «Мир квартир», в 70 крупных российских городах с населением более 300 тысяч человек средняя цена квадратного метра в новых домах за прошлый год увеличилась на 11%. Основной рост наблюдался в первой половине года, пока действовала льготная ипотека. Во второй половине года ситуация изменилась из-за увеличения ключевой ставки и ставок по ипотеке. В итоге в ряде городов темпы роста цен замедлились, а в некоторых началась коррекция вниз.

Некоторые города продемонстрировали рост цен на новое жилье на четверть. Это объясняется недостаточным количеством новостроек и высоким спросом на них. Обычно такие города связаны с крупными промышленными предприятиями, продукция которых пользуется повышенным спросом.

Цены на московские новостройки выросли выше среднего показателя по стране — на 12,3%, в Подмосковье — на 4,9%, а в Санкт-Петербурге — на 6,6%, говорится в исследовании.