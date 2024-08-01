Минобрнауки: растущая соленость Черного моря стала серьезной экологической проблемой

В последние годы в Черном море заметили рост уровня солености, что представляет собой серьезную проблему для экологии. Эти изменения значительно влияют на экосистему моря и его гидрологический режим, сообщили «Государственные новости» со ссылкой на специалистов Минобрнауки.

Исследователи из Морского гидрофизического института РАН и Института океанологии имени Ширшова сообщили, что их работа основывалась на данных наблюдений за 40 лет. Они продемонстрировали, что увеличение штормовой активности и изменения в скорости течений поспособствовало росту солености на различных глубинах моря.

Ранее Черное море имело стабильную структуру с пресной водой на поверхности и более соленой — на глубине, что называлось галоклином. Однако с 2007 года соленость слоев на глубине 50-100 метров начала расти, достигнув значительных показателей к 2020 году. Это связано с активизацией штормов и глобальным потеплением, которое способствует перемещению теплых вод в более глубокие слои моря.