Министр просвещения Абхазии Габлия рассказал, что Россия отправила в республику более 220 тысяч учебников

Россия поддерживает Абхазию на многих уровнях, в том числе и в сфере образования. Об этом сообщило «ФедералПресс » со ссылкой на министра просвещения республики Инала Габлию.

Он рассказал, что благодаря поддержке России в последние три года решилась одна из острых проблем Абхазии с нехваткой учебной литературы. В частности, республике передали более 220 тысяч учебников.

«У детей теперь есть возможности изучать предметы — физику, математику, химию, биологию с помощью современной литературы. Это влияет на качество образования», — отметил Габлия.

Он добавил, что гармоничное развитие личности невозможно без современно оборудованных школ. Потому что вовлеченность детей в учебный процесс и их мотивация зависят от пространства, где они получают образование.