МГУ: состоящие в браке студенты чувствуют себя спокойнее, чем одинокие
Ученые выяснили, как брак влияет на душевное состояние студентов. Результаты исследования опубликовал МГУ, сообщил «Царьград».
По данным экспертов, учащиеся со штампом в паспорте чувствуют себя счастливее и спокойнее, чем их одинокие товарищи. А вот успеваемость обеих групп не имеет существенных отличий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что укрепление института семьи является приоритетной задачей государства, добавила газета «Петербургский дневник».
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