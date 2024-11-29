Межрегиональный конгресс врачей-геронтологов начался в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проводится межрегиональный конгресс врачей-геронтологов. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Мероприятие собрало специалистов в области заболеваний, которыми страдают пожилые люди. На конгрессе обсуждают причины их возникновения, а также возможности лечения с учетом возраста пациента.

В частности, речь зашли о препаратах, которые стоит выписывать пожилым, при остеоартрите и других заболеваниях опроно-двинательного аппарата. Они обязательно должны учитывать особенности костей людей преклонного возраста.