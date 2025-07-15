Загадочный океан. Американец после клинической смерти рассказал о загробном мире

Основатель американской благотворительной компании Omaze Мэтт Полсон пережил клиническую смерть. Он находился в этом состоянии четыре с половиной минуты, сообщило издание Daily Star .

По словам Полсона, он с детства страдал вздутием живота из-за родовой травмы. Ему сделали операцию, но спустя много лет рубцовая ткань разорвалась. У мужчины возникла кишечная непроходимость.

На этом фоне у Полсона развилась кардиомиопатия такоцубо, или внезапное снижение сократимости сердечной мышцы. В больнице его сердце остановилось. Врачи его реанимировали спустя четыре с половиной минуты. По словам бизнесмена, он запомнил все, что пережил в тот момент.

«Я не увидел света в конце тоннеля, но ощущения были такими, как будто я смотрю на поверхность океана. Он был очень далеко, и свет как бы проходил сквозь него. Как будто до него была целая вселенная времени», — поделился он.

Полсон добавил, что его мать пробилась к нему в палату и поддерживала его, призывая бороться. И он слышал ее слова. Несмотря на то, что врачи сомневались в его выздоровлении, он смог полностью поправиться.

Ранее переживший трансплантацию лица и рук житель Нью-Джерси Джо Димео рассказал о своих видениях в загробном мире. По его словам, во время комы ему казалось, что он выгуливал собаку, которой не стало задолго до того, как он попал в аварию.