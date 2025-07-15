Западные журналисты сильно заврались в попытке предугадать ход мыслей и эмоции президента России Владимира Путина. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

Таким образом он отреагировал на заголовок статьи в издании The Telegraph. В ней речь шла о том, что «в сердце Путина есть страх».

«Меня всегда поражало, откуда журналисты знают, о чем думает Путин. Теперь они еще и знают, что у него на сердце», — написал Дизен.

По словам профессора, британским журналистам нужно писать статьи, опираясь на факты и тщательный анализ, а не апеллировать эмоциями.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что президент США Дональд Трамп злится на Путина из-за успехов России. Из-за этого Украина теряет стратегические месторождения, обещанные Соединенным Штатам.