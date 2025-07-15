Лукашенко предложил Беглову забрать на техобслуживание лазурные автобусы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности забирать проданные Санкт-Петербургу автобусы на техническое обслуживание. Об этом он сообщил на встрече с петербургской делегацией во главе с губернатором Александром Бегловым, написал Telegram-канал «Пул Первого» .

«Если нужно будет, мы свою технику, белорусскую, проданную в Питер, можем взять на техническое обслуживание», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что белорусы готовы полностью за нее отвечать, а не пытаться скинуть ее техобслуживание на кого-то другого. Все зависит от решения петербургских властей.

В ходе встречи Лукашенко также сообщил, что в 2025 году Белоруссия планирует перевезти через петербургский порт Бронка около семи миллионов тонн грузов, писало БелТА.