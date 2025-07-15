«Это невозможно». На Украине оценили ультиматум Трампа о 50 днях

Соскин: Украина не выстоит в отведенные Трампом для заключения мира 50 дней

Украина не выстоит под натиском ВС РФ в отведенные президентом США Дональдом Трампом 50 дней для заключения соглашения о прекращении огня. Таким мнением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала .

«Вы представляете, что такое выдержать Украине минимум два месяца? <…> Ну, где 50 дней, там и 60. Это невозможно, прямо скажем», — сказал он.

По его словам, ситуацию не исправят даже новые поставки американских систем Patriot, который, к слову, могут задержаться на несколько месяцев. Положение Украины остается критическим.

Как ранее отметил министр обороны Германии Борис Писториус, для принятия решения по передаче Киеву американских комплексов ПВО потребуется дни и даже недели. Потом еще месяцы для их отправки Украине.

До этого американский сенатор Линдси Грэм* назвал возможный пакет санкций США против России станет мощным инструментом против российского лидера Владимира Путина и его союзников.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.