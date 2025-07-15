В США учительница совратила 12 малолетних учеников

Учительница совратила 12 детей, включая свою родственницу, когда работала в школе города Рино. Женщину арестовали, сообщило People.

Фигуранткой дела стала 62-летняя Таджи Хиллсон из штата Невада. Ее родственница заявила, что та совратила ее в детстве и продолжала домогаться во взрослом возрасте. Также выяснилось, что она накачивала девушку наркотиками.

Американка работала в школе города Рино с 2022 по 2025 год. Она призналась в совращении родственницы во время допроса.

Хиллсон рассказала, что на протяжении нескольких лет совершала действия сексуального характера в отношении других малолетних. Свои действия она объяснила тем, что чувствовала себя обделенной вниманием.

Женщине предъявили обвинения в преступлениях против сексуальной неприкосновенности лиц младше 14 лет. Расследование продолжается.

Ранее в США другая учительница получила срок за совращение своего 18-летнего ученика. Мать молодого человека застала сына в машине преподавателя, когда они занимались сексом.