Европу разочаровал ультиматум Трампа в адрес России

Итоги громкого заявления президента США Дональда Трампа о России не оправдали надежд Европы. Об этом сообщило издание Der Spiegel .

«В конце концов, действительно большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись <…> В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США», — говорится в материале.

В частности, европейские страны разочаровали меры, которые глава Белого дома планирует принять в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта. Речь идет о санкциях. Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров России.

По словам автора статьи, такие прямые тарифы не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. Если в 2023 году российский экспорт в США составил менее пяти миллиардов долларов, то в прошлом году сократился еще больше.

Ранее Трамп заявил, что он очень недоволен Россией. И пригрозил жесткими пошлинами, если в течение 50 дней не будет достигнута сделка по Украине.