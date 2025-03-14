Метеоролог Вильфанд: Ленобласть может пострадать от подтоплений

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил « Известиям », что в ряде регионов России возможны подтопления в период весеннего половодья.

По его словам, на европейской части РФ половодье ожидается умеренным. Тем не менее, ученый спрогнозировал риск подтоплений в Оренбургской области на реке Урал и ее притоках, а также в Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях.

«Повышенная вероятность подтоплений в Уфе. Могут быть подтоплены хозяйственные постройки в Кировской области», — добавил специалист.

Также в зону риска попали Самарская и Свердловская области. Стоит подготовиться к повышению уровня вод жителям Омской области, Якутии и Забайкальского края. Низинные участки могут оказаться залитыми в Хабаровском крае и на Чукотке, предупредил метеоролог.