Мэрия Нижнего Новгорода: около 150 тонн покрышек собрали в городе в 2024 году

Порядка 150 тонн покрышек уже собрали в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные местной мэрии.

Первый заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов напомнил, что шины относятся к отходам IV класса опасности.

По его словам, резиновые изделия отправляют на вторичную переработку. Так, полученная крошка повсеместно используется при благоустройстве города. Благодаря подобным мероприятиям был предотвращен ущерб окружающей среде на 1,8 миллиарда рублей, отметил Краснов.

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