Трамп созвонился с Мерцем и Макроном после беседы с Зеленским

Президент США Дональд Трамп созвонился с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Об этом сообщил американский телеканал CNN .

«Трамп также сегодня разговаривал по телефону с Мерцем, Макроном. Обсуждалась возможность покупки Германией некоторых батарей Patriot у США для их передачи Украине», — уточнили журналисты.

Глава Белого дома созвонился с немецким и французскими лидерами после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным портала Axios, Трамп якобы пообещал помочь Киеву в укреплении противовоздушной обороны и проверить статус приостановленных поставок вооружений.

По словам руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, это был их первый разговор после приостановки американской военной помощи.

Ранее отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск назвал Мерца «воинствующим ястребом» и «неправильным выбором для Германии».