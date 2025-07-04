Le Figaro: французы пошутили про беседу Путина и Трампа, высмеяв ЕС и НАТО

Французские пользователи отреагировали на телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Читатели издания Le Figaro пошутили, что теперь можно ждать капитуляцию Украины.

«Т: „Жду разрешения на строительство Moscow Trump Tower. Когда его получу?“. П: „Жду капитуляции Украины“. Т: „ОК“», — шутливо описал диалог двух лидеров один из комментаторов.

Другой пользователь добавил, что если бы в школах действительно преподавали историю, то никто бы не поддержал претензии Киева в отношении Крыма.

Еще один комментатор назвал «брюссельскую Европу» американской марионеткой. По его словам, из украинского конфликта она выйдет опозоренной, чего и добивается Вашингтон.

«Пока НАТО не примет решение и не объявит четко, что расширению конец и что альянс останется в достигнутых границах и будет их придерживаться, — Россия не уступит. И она абсолютно права», — заметил еще один читатель.

По его словам, мир не сможет спокойно жить именно из-за беспредела со стороны расширяющегося альянса, состоящего на службе у американского империализма.

Ранее французы высмеяли телефонный разговор Путина с президентом Эммануэлем Макроном, отметив, что французский лидер не способен играть на одном поле с профессионалами.