Крупный пожар разгорелся в Раменском городском округе Подмосковья. Там вспыхнули складские помещения. Видео с места ЧП попало в распоряжение 360.ru.
Причины возгорания устанавливаются. Сейчас пожарные работают на месте и занимаются тушением. Информации о возможных пострадавших и официальных комментариев о происходящем пока не поступало.
Ранее пожар тушили на парковке в селе Акулово в Одинцовском городском округе Подмосковья. В результате происшествия сгорели 13 автомобилей. По данным областной прокуратуры, ЧП произошло ночью — загорелась иномарка в первом ряду. Пламя перекинулось на соседние машины.
В Турции ответили на сообщения о закупке БПЛА для Украины
Помилованная Путиным Надежда Савченко опровергла слухи о пленении
Трамп созвонился с Мерцем и Макроном после беседы с Зеленским
«Жду капитуляцию Украины». Французы пошутили про беседу Путина и Трампа
Сильный пожар охватил склады в Раменском
Главный нарколог Подмосковья предупредил о риске внезапной смерти из-за алкоголя
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте