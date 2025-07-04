Сильный пожар охватил склады в Раменском

Крупный пожар разгорелся в Раменском городском округе Подмосковья. Там вспыхнули складские помещения. Видео с места ЧП попало в распоряжение 360.ru.

Причины возгорания устанавливаются. Сейчас пожарные работают на месте и занимаются тушением. Информации о возможных пострадавших и официальных комментариев о происходящем пока не поступало.