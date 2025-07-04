Главный нарколог Подмосковья предупредил о риске внезапной смерти из-за алкоголя

Люди, злоупотребляющие алкоголем, могут стать жертвами синдрома внезапной смерти. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

При употреблении алкоголя в течение длительного времени сердце увеличивается, а его мышца слабеет и не может правильно выполнять свои функции. Это происходит из-за токсического действия этанола.

«Возникает состояние, называемое — алкогольная миокардиопатия. Именно она может привести к нарушению ритма сердца и внезапной его остановке. При этом смерть может наступить как в состоянии алкогольного опьянения, так и в трезвом состоянии», — дополнил он.

Перед алкогольной миокардиопатией можно заметить одышку, отеки, учащенное сердцебиение, боли в груди. Такие симптомы нельзя игнорировать. Нужно обязательно посетить врача и прекратить употреблять алкоголь.

В случае зависимости в подмосковном Минздраве посоветовали обращаться за помощью специалистов и напомнили, что безопасных доз алкоголя нет.