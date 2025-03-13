Мэр Абакана Лемин объявил о проведении фестиваля бега «Быстрее ветра»

В Абакане пройдет традиционный фестиваль бега «Быстрее ветра», посвященный памяти Николая Булакина. Об этом сообщил мэр города Алексей Лемин в своих соцсетях, написал сайт «Государственные новости».
Событие объединит всех любителей активного образа жизни и откроет летний легкоатлетический сезон. Организаторы предусмотрели пять дистанций, подходящих для бегунов с разным уровнем подготовки: от 500 метров до полумарафона (21 километр). Регистрация откроется 14 апреля в 12:00 на сайте мероприятия. Участие будет бесплатным благодаря поддержке спонсоров.
Изменено время старта: забеги на 10 километров и 21 километр начнутся в 09:00, а детские забеги и дистанция три километра — в 12:00.
Забег состоится 25 мая 2025 года в память о почетном гражданине Абакана и Хакасии Николае Булакине, который возглавлял город с 1995 года и погиб в автокатастрофе 14 октября 2019 года.
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