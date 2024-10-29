МЧС РФ предупредило жителей Петербурга о мощном ветре в середине недели

Ухудшение погодных условий ожидается в Санкт-Петербурге в середине недели. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Данные о погоде подготовило ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По информации экспертов, в среду, 30 октября, на Северную столицу обрушится мощный ветер. Порывы достигнут 20 метров в секунду.

Сотрудники ведомства, а также администрация Петербурга рекомендовали местным жителям сохранять бдительность. Как пешеходам, так и автомобилистам стоит избегать плохо закрепленных конструкций.