МЧС РФ предупредило жителей Петербурга о мощном ветре в середине недели

Ухудшение погодных условий ожидается в Санкт-Петербурге в середине недели. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Данные о погоде подготовило ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По информации экспертов, в среду, 30 октября, на Северную столицу обрушится мощный ветер. Порывы достигнут 20 метров в секунду.
Сотрудники ведомства, а также администрация Петербурга рекомендовали местным жителям сохранять бдительность. Как пешеходам, так и автомобилистам стоит избегать плохо закрепленных конструкций.
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