Mamba: 17% российских мужчин сообщили, что готовы уйти в декрет вместо жены

Аналитики дейтинг-сервиса Mamba результате опроса выяснили, что 17% мужчин в России готовы уйти в декрет вместо жены. Об этом написала «Газета.Ru».

При этом мужчины уточнили, что могут пойти в декрет, если зарплаты их жены хватит на содержание всей семьи. Около 70% респонденток ответили, что такое разделение обязанностей их не устраивает. Так, 43% парней и 19% девушек убеждены, что в паре каждый должен иметь свой доход, написал сайт kp.ru.

Еще 40% опрошенных отметили, что дохода «кормильца семьи» должно хватать на поддержание хорошего уровня жизни, независимо от заработка женщины.

Всего в исследовании поучаствовало более пяти тысяч человек.

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